Наша опытная команда предоставляет услуги любой сложности в сфере ИТ на протяжении многих лет.

Опыт работы:

- Семантическая блочная и табличная вёрстка;

- Разработка CMS;

- Разработка сайтов по продаже и предоставлению медиа услуг;

- Разработка модулей для социальных сетей;

- Разработка интернет-магазинов и интеграция различных платежных систем;

- Разработка файлообменников;

- Разработка "video on-demand" сайтов и интеграция с CDN (Content Delivery Network);

- Разработка веб и Windows сервисов, как части распределенной системы;

- Проектирование баз данных;

- Реализация динамических веб-интерфейсов;

- Разработка Silverlight приложений;

- Написание скриптов для Gene6FTP сервера;

- Изучение чужого кода, доработка его и исправление ошибок в нем;

- Модификация веб-приложений согласно требованиям клиентов.

Технические навыки:

Операционные системы: Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows Vista Ultimate; Microsoft Windows 7; FreeBSD; Linux.

Языки программирования: C# (.NET 2.0, 3.5, 4.0); JScript; JavaScript; PHP.

Технологии: ASP.NET Web Forms; HTML; XHTML; CSS; XML; XSLT; AJAX; Web services; .NET WinForms; Silverlight; WPF; OLAP; UML; STL.

Базы данных: MS SQL Server; MySQL; MemcacheDB; Amazon SimpleDB.

Веб-серверы: IIS; Apache; nginx.

Фреймворки: Telligent Community Server 2007, 2008, 2008.5; Mediachase .NET eCommerce Framework 4.1; Telerik Controls; Drupal; Joomla; jQuery.

Платёжные системы: PayPal; Google Checkout; DHDMedia Payment API; ClearCard; WebMoney; ChronoPay.

API & SDK: Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS); Amazon Simple Storage Service (Amazon S3); Amazon SimpleDB; Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2); IIS Smooth Streaming Player Development Kit Beta 2; eBay.

Владение языками: Русский; Украинский; технический Английский