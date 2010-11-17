Наша опытная команда предоставляет услуги любой сложности в сфере ИТ на протяжении многих лет.
Опыт работы:
- Семантическая блочная и табличная вёрстка;
- Разработка CMS;
- Разработка сайтов по продаже и предоставлению медиа услуг;
- Разработка модулей для социальных сетей;
- Разработка интернет-магазинов и интеграция различных платежных систем;
- Разработка файлообменников;
- Разработка "video on-demand" сайтов и интеграция с CDN (Content Delivery Network);
- Разработка веб и Windows сервисов, как части распределенной системы;
- Проектирование баз данных;
- Реализация динамических веб-интерфейсов;
- Разработка Silverlight приложений;
- Написание скриптов для Gene6FTP сервера;
- Изучение чужого кода, доработка его и исправление ошибок в нем;
- Модификация веб-приложений согласно требованиям клиентов.
Технические навыки:
Операционные системы: Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows Vista Ultimate; Microsoft Windows 7; FreeBSD; Linux.
Языки программирования: C# (.NET 2.0, 3.5, 4.0); JScript; JavaScript; PHP.
Технологии: ASP.NET Web Forms; HTML; XHTML; CSS; XML; XSLT; AJAX; Web services; .NET WinForms; Silverlight; WPF; OLAP; UML; STL.
Базы данных: MS SQL Server; MySQL; MemcacheDB; Amazon SimpleDB.
Веб-серверы: IIS; Apache; nginx.
Фреймворки: Telligent Community Server 2007, 2008, 2008.5; Mediachase .NET eCommerce Framework 4.1; Telerik Controls; Drupal; Joomla; jQuery.
Платёжные системы: PayPal; Google Checkout; DHDMedia Payment API; ClearCard; WebMoney; ChronoPay.
API & SDK: Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS); Amazon Simple Storage Service (Amazon S3); Amazon SimpleDB; Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2); IIS Smooth Streaming Player Development Kit Beta 2; eBay.
Владение языками: Русский; Украинский; технический Английский
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