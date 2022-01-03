Адаптивная вёрстка по всем современным стандартам!

👋 Привет!

Верстка сайтов любой степени сложности используя все современные стандарты вёрстки. На выходе вы получите готовый правильно свёрстанный сайт!

НАВЫКИ

Верстка: Gulp, HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS ).

Программирование: чистый JavaScript.

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка - Изучение техзадания - Окончательная заявка - Работа --- Оплата --- Все исходники и тд. - Отзыв

КОНТАКТЫ

Телеграм: @gantelk