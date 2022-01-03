Адаптивная вёрстка по всем современным стандартам!
👋 Привет!
ЧТО Я ДЕЛАЮ?
Верстка сайтов любой степени сложности используя все современные стандарты вёрстки. На выходе вы получите готовый правильно свёрстанный сайт!
НАВЫКИ
Верстка: Gulp, HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS ).
Программирование: чистый JavaScript.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка - Изучение техзадания - Окончательная заявка - Работа --- Оплата --- Все исходники и тд. - Отзыв
КОНТАКТЫ
Телеграм: @gantelk
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