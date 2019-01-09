monster0207

Привет!

Моё имя - Иван, я занимаюсь написанием текстов песен, стихов уже более 5 лет. Преимущественная работа с артистами, гострайтинг, написание текстов песен на любую тему, написание сценариев для видеоработ, идей для фото разной глубины смысла.

Пишу на английском, русском и украинском языке под ваш минус, помогу придать Вашей аранжировке либо Вашему готовому тексту песни уникальности.

Приветствуются любые пожелания и референсы клиента, при необходимости - максимальное углубление в тему. Готов внедрить любые Ваши идеи в текст, будь-то это песня с политическим подтекстом или в жанре Battle Rap.

Тексты на английском тщательно проверяются и дополняются командой иностранных артистов.

Срок выполнения Вашего заказа в среднем - 5 дней.

Все права передаются клиенту.

Для связи используйте сообщения сайта или:

VK: https://vk.com/id141541156

FB: https://www.facebook.com/ivan.stranger99