3д туры для вашего бизнеса, съемка 360
Наша технология станет уникальным и прогрессивным решением
для владельцев апартаментов, застройщиков, отелей, хостелов,
загородных комплексов, арт-галерей, музеев, дизайнерских шоурумов,
всех участников рынка недвижимости и отельно-ресторанного бизнеса.
Наша студия уже реализовала десятки маркетинговых диджитал кейсов
для самых разных сфер бизнеса, многих коммерческих проектов
и объектов высокой культурно-исторической ценности,
мы предлагаем Вам стать частью нового информационного мира,
в котором мы стираем грани между реальными локациями
и их сверхреалистичными виртуальными аналогами.
Портфолио
- Сканирование локаций в 3д67 просмотров