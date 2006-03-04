Нужен поисковый бот, который будет индексировать сайты и "цепляться" за ссылки на другие сайты с возможностью дальнейшего публичного поиска в полученной индексной базе с возможностью отбора/сортировки по релевантности, по дате, размеру, типу файлов и т.д. Пример ...