mooble

Гость mooble

 
49 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Дизайн для хостинга

    $50

    Требуется создание дизайна для ресурса, предоставляющего услуги виртуального хостинга Требования: красиво, быстро, недорого

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Бот

    Нужен поисковый бот, который будет индексировать сайты и "цепляться" за ссылки на другие сайты с возможностью дальнейшего публичного поиска в полученной индексной базе с возможностью отбора/сортировки по релевантности, по дате, размеру, типу файлов и т.д. Пример ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание фотостока

    Необходимо создать портал по продаже цифровых фотографий (фотосток) наподобие fotolia.com c некоторыми изменениями/дополнениями Основные отличия от fotolia.com - мультиязычность на уровне пользователей (возможность выбора языка пользователем как в phpNuke, соответственно текстовое наполнение берется из языкового файла) - ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменник

    Разработка дизайна и скриптов для обменного пункта эл.валют Обмен в автоматическом режиме наиболее популярных электронных валют Yandex.деньги, WMZ, WME, WMR, WMU, E-Gold, UAH, а также организация магазина по продаже PIN-кодов Обменный пункт и магазин - с партнерской ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад