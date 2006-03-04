Требуется создание дизайна для ресурса, предоставляющего услуги виртуального хостинга Требования: красиво, быстро, недорого
- $50Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен поисковый бот, который будет индексировать сайты и "цепляться" за ссылки на другие сайты с возможностью дальнейшего публичного поиска в полученной индексной базе с возможностью отбора/сортировки по релевантности, по дате, размеру, типу файлов и т.д. Пример ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать портал по продаже цифровых фотографий (фотосток) наподобие fotolia.com c некоторыми изменениями/дополнениями Основные отличия от fotolia.com - мультиязычность на уровне пользователей (возможность выбора языка пользователем как в phpNuke, соответственно текстовое наполнение берется из языкового файла) - ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Собственно сабж...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт18 лет назад
Разработка дизайна и скриптов для обменного пункта эл.валют Обмен в автоматическом режиме наиболее популярных электронных валют Yandex.деньги, WMZ, WME, WMR, WMU, E-Gold, UAH, а также организация магазина по продаже PIN-кодов Обменный пункт и магазин - с партнерской ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт18 лет назад