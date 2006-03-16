moom

Гость moom

 
49 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайнер - аниматор. Удаленно. Постоянно.

    $500

    Требуется дизайнер для удаленной работы. Работа - мечта любого дизайнера :) Работа с веб-анимацией, творческая. Знание flash обязательно. Начинающих и обычных исполнителей просим не писать. Нужен опытный и креативный человек. Работа постоянная, стартовый оклад 400 долларов, ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Баннермейкерам - постоянная творческая работа

    $250

    Требуется изготовление несложных баннеров (скорее даже не баннеров, а склеееных из фрагментов фильмов сюжетных историй с текстами. Ничего сложного, дам подробное ТЗ). Ежемесячный объем 10-20 штук. Стоимость за штуку - 10 долларов. Постоянное сотрудничество. ...

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт на движке Movable Type 3.2

    $250

    Требуется оформить сайт на движке Movable Type 3.2 : 1. Сделать шаблон главной и внутренних страниц на основании моего ТЗ (минималистичный дизайн). Дам доступ к интерфейсу редактирования шаблонов. 2. В этом движке по моему не реализована подписка. Нужно ...

    Настройка сервера/ПО7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад