Требуется дизайнер для удаленной работы. Работа - мечта любого дизайнера :) Работа с веб-анимацией, творческая. Знание flash обязательно. Начинающих и обычных исполнителей просим не писать. Нужен опытный и креативный человек. Работа постоянная, стартовый оклад 400 долларов, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Анимациянет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется изготовление несложных баннеров (скорее даже не баннеров, а склеееных из фрагментов фильмов сюжетных историй с текстами. Ничего сложного, дам подробное ТЗ). Ежемесячный объем 10-20 штук. Стоимость за штуку - 10 долларов. Постоянное сотрудничество. ...Баннеры33 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется оформить сайт на движке Movable Type 3.2 : 1. Сделать шаблон главной и внутренних страниц на основании моего ТЗ (минималистичный дизайн). Дам доступ к интерфейсу редактирования шаблонов. 2. В этом движке по моему не реализована подписка. Нужно ...Настройка сервера/ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад