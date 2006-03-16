Требуется оформить сайт на движке Movable Type 3.2 : 1. Сделать шаблон главной и внутренних страниц на основании моего ТЗ (минималистичный дизайн). Дам доступ к интерфейсу редактирования шаблонов. 2. В этом движке по моему не реализована подписка. Нужно ...