Резюме дизайнера
Личные данные
Фамилия Имя Отчество: Куркина Галина Владимировна
Пол: женский
Дата рождения: 03.07.1978
Гражданство: Россия
Место проживания: Волгоград
Контактная информация: [email protected]
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Должность: Дизайнер
Область деятельности: Дизайн полиграфической продукции, разработка логотипов, фирменного стиля
Зарплата (минимум): 10 000 руб.
Тип занятости: работа на дому (дизайнер фрилансер)
Опыт работы
ООО"Энерго-информ" ,г. Волгоград с сентября 2000 по апрель 2011
Художник-сполнитель
ООО"Финансовый клуб",г. Волгоград с мая 2001 по июль 2003
Старший дизайнер
Фирменный стиль, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, баннеры, логотипы.
ООО"РИА"Лента новостей" г. Волгоград с октября 2003 по 26 мая 2010
Дизайнер по совместительству старший менеджер полиграфического отдела.
ИП Петроваг. Волгоградс июня 2010 по март 2012
Старший дизайнер
Логотипы, визитки, календари, фирменный стиль
Профессиональные навыки
- работаю в графических программах Adobe Photoshop‚ Corel‚ владею рисунком от руки
Образование
Основное — высшее
МГУПИ с 2006 по 2012
Специальность: Менеджер коммерческой организации
Иностранные языки
Английский: начальный
Дополнительные сведения
Семейное положение: замужем
Дети: нет
О себе: Я увлекаюсь рисунком, иллюстрациями,живописью‚фотографией‚искусством.
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