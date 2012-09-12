Резюме дизайнера

Личные данные

Фамилия Имя Отчество: Куркина Галина Владимировна

Пол: женский

Дата рождения: 03.07.1978

Гражданство: Россия

Место проживания: Волгоград

Контактная информация: [email protected]

Пожелания к месту работы

Должность: Дизайнер

Область деятельности: Дизайн полиграфической продукции, разработка логотипов, фирменного стиля

Зарплата (минимум): 10 000 руб.

Тип занятости: работа на дому (дизайнер фрилансер)

Опыт работы

ООО"Энерго-информ" ,г. Волгоград с сентября 2000 по апрель 2011

Художник-сполнитель

ООО"Финансовый клуб",г. Волгоград с мая 2001 по июль 2003

Старший дизайнер

Фирменный стиль, буклеты, листовки, плакаты, наружная реклама, баннеры, логотипы.

ООО"РИА"Лента новостей" г. Волгоград с октября 2003 по 26 мая 2010

Дизайнер по совместительству старший менеджер полиграфического отдела.

ИП Петроваг. Волгоградс июня 2010 по март 2012

Старший дизайнер

Логотипы, визитки, календари, фирменный стиль

Профессиональные навыки

- работаю в графических программах Adobe Photoshop‚ Corel‚ владею рисунком от руки

Образование

Основное — высшее

МГУПИ с 2006 по 2012

Специальность: Менеджер коммерческой организации

Иностранные языки

Английский: начальный

Дополнительные сведения

Семейное положение: замужем

Дети: нет

О себе: Я увлекаюсь рисунком, иллюстрациями,живописью‚фотографией‚искусством.