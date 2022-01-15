Landing Page - одностраничный сайт на Tilda

Создам для вас Landing Page - полноценный одностраничный сайт, который идеально подходит для продажи услуг и различного рода товаров.

Помните, что лендинг - намного лучше конвертирует посетителя в покупателя, чем сайт.

Почему Tilda ?

Цена. Сайт на Tilda обойдется в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, качество при этом не теряется!

Редактирование. Tilda позволяет вам редактировать и дорабатывать сайт самим даже в процессе использования.

CRM. Tilda имеет встроенную СRM-систему, которая отлично подойдёт для обработки звонков и заявок клиентов.

Особенности лендингов:

Дизайн. Благодаря красивому и практичному дизайну сайт будет выглядеть дорого и современно.

Хостинг и домен. Вы получаете базовое доменное имя и бесплатный хостинг на один сайт.

CRM-система. Удобная система для получения и обработки заявок, ведения клиентской базы и многое другое.

Редактирование. Сможете вносить изменения на сайт самостоятельно, без помощи специалистов.

SEO-оптимизация. Проведу внутреннюю оптимизацию сайта под поисковые системы.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

Телеграм: moondieee

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету