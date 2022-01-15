Создам для вас Landing Page - полноценный одностраничный сайт, который идеально подходит для продажи услуг и различного рода товаров.
Помните, что лендинг - намного лучше конвертирует посетителя в покупателя, чем сайт.
Почему Tilda ?
Цена. Сайт на Tilda обойдется в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, качество при этом не теряется!
Редактирование. Tilda позволяет вам редактировать и дорабатывать сайт самим даже в процессе использования.
CRM. Tilda имеет встроенную СRM-систему, которая отлично подойдёт для обработки звонков и заявок клиентов.
Особенности лендингов:
Дизайн. Благодаря красивому и практичному дизайну сайт будет выглядеть дорого и современно.
Хостинг и домен. Вы получаете базовое доменное имя и бесплатный хостинг на один сайт.
CRM-система. Удобная система для получения и обработки заявок, ведения клиентской базы и многое другое.
Редактирование. Сможете вносить изменения на сайт самостоятельно, без помощи специалистов.
SEO-оптимизация. Проведу внутреннюю оптимизацию сайта под поисковые системы.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать, и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
- Телеграм: moondieee
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
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