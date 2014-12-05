PHP web-разработчик

Работаю фуллтайм веб-разработчиком в крупной веб-студии в РФ. Ищу небольшую подработку на несколько часов в день (исправление ошибок, доработки функционала, добавление нового функционала к существующему приложению). Возможно участие в командной работе над интересным проектом с небольшими нагрузками.

Имею большой опыт работы (3+ года фуллтайм) с PHP, Symfony, mysql, Propel, Doctrine, javascript, backbone, jquery, командной разработки в svn, git.