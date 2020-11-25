moonlightfox1998

О здравствуй, заказчик.Хочешь красиво? Я могу, умею, практикую.Владею графическими пакетами Adobe (не правами на них, хотя хотелось бы). Корел Дро мой друг, хотя иногда глючный, но верный. Фотошоп, Иллюстратор и Корел - команда программ, с помощью которых могу сделать красиво.Нарисую этикетку на пельмени, пиццу, сок или что-то другое, баннер, билборд, визитку, открытку, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выслушаю все твои пожелания касательно макета.Могу вырезать людей (из фотографий, а не то, что вы там подумали).Отфотошоплю фотки так, что мать родная не узнает, а бывшие уж тем более. А еще я норм, потому что у меня портфолио есть, скину в личку.