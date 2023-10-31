Инфографика
У Вас классный товар, но не знаете как его представить? Тогда, у меня есть решение!
ИНФОГРАФИКА
Ø Я анализирую товар по своей авторской методике,
Ø создаю грамотное ТЗ и делаю качественный, стильный, крутой дизайн,
который точно не останется незамеченным!
С удовольствием разработаю: инфографику, которая выведет ваш товар в топ.Гарантирую индивидуальный подход и высокое качество!
Кворк: https://kwork.ru/user/veloute123
По всем вопросам и для заказа писать: [email protected]
Ознакомится с моими работами можно здесь:https://disk.yandex.ru/d/mbuNWeFQJtHQJQ
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Дизайн продукции
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