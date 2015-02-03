Ищу работу журналиста\редактора

Цель: соисканиедолжности журналиста\редактораЗаработная плата:по результатам собеседования.Образование:2012-2016г., Казахстанский филиал Московского Государственного университета им.

М.В. Ломоносова; студентка. Факультет: филологический; Специальность: филолог-лингвист.Опыт работы: июнь2013 – сентябрь 2013г, г. Петропавловск, СШ№44. Должность: делопроизводитель; Сентябрь 2013 – ноябрь 2013г., г. Астана,Образовательный центр «Kuanysh_lingvo». Должность: репетиторанглийского языка. 2011г. – 2014г. – г. Петропавловск. Газета «Северный

Казахстан». Должность: внештатныйжурналист. Также печаталась в журнале «Провинция».Дополнительныесведения: ПК: Активный пользователь социальных сетей; Word, Excel,PowerPoint; Иностранные языки: русский язык – в совершенстве;английский язык уровня C1 (Advanced – свободный), изучаю немецкий – уровень B1(понимаю речь и тексты, говорю с трудом), казахский – сословарем. Водительские права категории В; Личные качества: коммуникабельность, целеустремленность,оптимизм, приветливость и терпение к людям. За плечами – 11 лет лингвистической гимназии, 7 лет втанцевальной студии и 6 лет музыкальной школы. Увлекаюсь силовой йогой и

Востоком в целом; интересуюсь новостями с ближнего и дальнего зарубежья; моя

страсть – это путешествия и история. Часто езжу в разные регионы России, была в

Украине и в нескольких странах Европы; предпочитаю активный отдых, люблю природу

и очень люблю животных, приверженец здорового образа жизниJ