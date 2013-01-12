Переводы англиский-русский, контент

Профессиональный переводчик английского языка, контенщик, копирайтер. Работаю письменным переводчиком с 2001 года, фрилансер с 2006 года. Долговременное сотрудничество с бюро-переводов в качестве внештатного переводчика.

УСЛУГИ

• Копирайт/Seo-копирайт

• Рирайт/Seo-рирайт

• Переводы (английский-русский, русский-английский)

• Вольный перевод с элементами копирайта

• Наполнение сайтов контентом

• Работа с Интернет-магазинами (карточки товара, картинки, уникальные описания)

• Новости/обзоры

• Блоги на заданные темы

НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ПЕРЕВОДОВ И КОНТЕНТА

• Бизнес документация и контракты

• Оборудование и промышленные технологии

• Электроприборы

• Личные письма, знакомства

• Бумага и бумажное производство

• Красота и здоровье

• Экологически чистая продукция и эко-мода

• Сексуальное образование и секс-индустрия

• Астрология, астрономия

• История

• Культура и общество

• Туризм и отдых

• Музыка

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ

• Английский, Русский (родной)

НАВЫКИ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

• HTML

• Photoshop

• Trados 6.5, ABBYY FineReader 8.0

• Админки: Bitrix, Drupal

РАБОТА СО СЛЕДУЮЩИМИ САЙТАМИ:

http://www.infoniac.ru/ Постоянное сотрудничество (в команде) с новостным сайтом (копирайт, переводы новостей и статей по всем категориям)

http://be-green.ru/myworld/novosti Постоянное сотрудничество с новостным сайтом, посвященном эко-моде. Раздел "Новости", "Статьи" и "Бренды" - перевод на русский с иностранных информационных ресурсов, вольный перевод, добавление статей)

http://astrology.infoniac.com/ Контент астрологического блога (англ.)

http://www.doloresoriordan.ru/ Перевод статей на русский с англоязычных ресурсов по теме музыка

Некоторые опубликованные статьи на тему сексуального образования:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Johanson

http://www.edenfantasys.com/sex-guides-and-tips/guides/lesbian/female-sex-toys

Контент для Интернет-магазинов секс игрушек, белья и косметики, администрирование (сайты закрыты владельцами. см. Портфолио с примерами)

ОБРАЗОВАНИЕ

• Высшее образование: 1998-2001 Университет Гуманитарных Знаний, г. Кишинев

• Факультет: современные прикладные языки (английский, немецкий)

• Специальность: переводчик-референт

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Интересы и увлечения: астрология, художественная литература, кино

• Спорт: плаванье, фитнес

ЯЗЫКИ

• Русский (родной)

• Английский (отлично)