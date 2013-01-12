Профессиональный переводчик английского языка, контенщик, копирайтер. Работаю письменным переводчиком с 2001 года, фрилансер с 2006 года. Долговременное сотрудничество с бюро-переводов в качестве внештатного переводчика.
УСЛУГИ
• Копирайт/Seo-копирайт
• Рирайт/Seo-рирайт
• Переводы (английский-русский, русский-английский)
• Вольный перевод с элементами копирайта
• Наполнение сайтов контентом
• Работа с Интернет-магазинами (карточки товара, картинки, уникальные описания)
• Новости/обзоры
• Блоги на заданные темы
НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ПЕРЕВОДОВ И КОНТЕНТА
• Бизнес документация и контракты
• Оборудование и промышленные технологии
• Электроприборы
• Личные письма, знакомства
• Бумага и бумажное производство
• Красота и здоровье
• Экологически чистая продукция и эко-мода
• Сексуальное образование и секс-индустрия
• Астрология, астрономия
• История
• Культура и общество
• Туризм и отдых
• Музыка
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
• Английский, Русский (родной)
НАВЫКИ И РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
• HTML
• Photoshop
• Trados 6.5, ABBYY FineReader 8.0
• Админки: Bitrix, Drupal
РАБОТА СО СЛЕДУЮЩИМИ САЙТАМИ:
http://www.infoniac.ru/ Постоянное сотрудничество (в команде) с новостным сайтом (копирайт, переводы новостей и статей по всем категориям)
http://be-green.ru/myworld/novosti Постоянное сотрудничество с новостным сайтом, посвященном эко-моде. Раздел "Новости", "Статьи" и "Бренды" - перевод на русский с иностранных информационных ресурсов, вольный перевод, добавление статей)
http://astrology.infoniac.com/ Контент астрологического блога (англ.)
http://www.doloresoriordan.ru/ Перевод статей на русский с англоязычных ресурсов по теме музыка
Некоторые опубликованные статьи на тему сексуального образования:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Johanson
http://www.edenfantasys.com/sex-guides-and-tips/guides/lesbian/female-sex-toys
Контент для Интернет-магазинов секс игрушек, белья и косметики, администрирование (сайты закрыты владельцами. см. Портфолио с примерами)
ОБРАЗОВАНИЕ
• Высшее образование: 1998-2001 Университет Гуманитарных Знаний, г. Кишинев
• Факультет: современные прикладные языки (английский, немецкий)
• Специальность: переводчик-референт
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Интересы и увлечения: астрология, художественная литература, кино
• Спорт: плаванье, фитнес
ЯЗЫКИ
• Русский (родной)
• Английский (отлично)