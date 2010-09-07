Разработка сайтов и проектирование интерфейсов, графический дизайн.
Портфолио — cri8.tk
Мы разрабатываем сайты, интерфейсы, фирменные стили и другие информационные решения для бизнеса. Уделяя большое внимание деталям и технологиям, мы не даём им заслонить цель: смысл, своевременность и необходимость каждой нашей работы.
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HTML-верстка
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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