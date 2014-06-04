morgankerm

Сайт на wordpress itechsrv.ru landing page. Задача 1: Изображения должны быть кликабельными, при клике открытие полного изображения, так чтобы подхватывал настраиваемый плагин jQuery Lightbox для wordpress(установлен), который открывает изображения в приятной рамке и подгоняет ее по ...
Александр Соловьев morgankermmorgankerm
36 летРоссия/Геленджик
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
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