moriorinvictus

I am a full-time freelancer, a full-stack web developer, my passion is web development!

Я full-time фрилансер, я full-stack веб-разработчик, моя страсть - это веб-разработка, я без ума от back-end задач, люблю создавать бизнес логику, мне нравится создавать веб-сервисы, ботов и парсеры.

Я предоставляю разветую, информированную, точную, точную и быструю работу. То, что вы просите, это то, что вы получаете.

Я считаю, что общение является ключом к любому успешному проекту. Я всегда предлагаю работу, которая выше ожиданий моих клиентов. Я стремлюсь к 100% удовлетворенности клиентов, и я с нетерпением жду, чтобы сделать то же самое для вас!

Примеры работы предоставлю по требованию!

Пример списка компетенций:

- Python

- Django

- Flask

- Async I/O programming

- jQuery

- Github

- HTML 5

- CSS 3

- Bootstrap 3/4

- Sockets

- Javascript

- Multiprocessing

- Regular expression

- Postgresql

- API Development

- Bot Development

- Web Scraping

- Network Programming