moriorinvictus

Я full-time фрилансер, я full-stack веб-разработчик, моя страсть - это веб-разработка, я без ума от back-end задач, люблю создавать бизнес логику, мне нравится создавать веб-сервисы, ботов и парсеры.
Я предоставляю разветую, информированную, точную, точную и быструю работу. То, что вы просите, это то, что вы получаете.
Я считаю, что общение является ключом к любому успешному проекту. Я всегда предлагаю работу, которая выше ожиданий моих клиентов. Я стремлюсь к 100% удовлетворенности клиентов, и я с нетерпением жду, чтобы сделать то же самое для вас!
Примеры работы предоставлю по требованию!
Пример списка компетенций:
- Python
- Django
- Flask
- Async I/O programming
- jQuery
- Github
- HTML 5
- CSS 3
- Bootstrap 3/4
- Sockets
- Javascript
- Multiprocessing
- Regular expression
- Postgresql
- API Development
- Bot Development
- Web Scraping
- Network Programming