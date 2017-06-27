Создание сайтов "под ключ" на Joomla; доработка, написание скриптов.

Дизайн.

Разработка удобного пользователям дизайна сайта, удовлетворяющего требованиям заказчика.

Вёрстка.

Адаптивная под все типы устройств вёрстка.

CMS.

Реализация сайта осуществляется на движке Joomla. Все плагины и модули системы подбираются в четком соответствии с пожеланиями заказчика, удобством эксплуатации и оптимизацией.

SEO.

В процессе проектирования сайта учитываю его оптимизацию в поисковых системах. Провожу первичную регистрацию в

поисковиках. Дам советы по продвижению и по необходимости обеспечу первичное

наполнение сайта. Самой оптимизацией не занимаюсь.

Хостинг.

Регистрация доменного имени, покупка хостинга, перенос сайта.

Обучение.

Подготовка пакета учебных видео по работе с сайтом для редакторов и администраторов.

Поддержка.

Консультации и поддержка на все время жизни вашего сайта.

При реализации использую: HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX, SVG, php, mySQL;

Обеспечена кроссбраузерность (Internet Explorer 11+, Chrome 31+, Firefox 37+, Safari 5+, Opera 28+, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone).

Подробнее об этапах создания сайтов читайте на моей странице Webifynn.ru