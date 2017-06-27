Дизайн.
Разработка удобного пользователям дизайна сайта, удовлетворяющего требованиям заказчика.
Вёрстка.
Адаптивная под все типы устройств вёрстка.
CMS.
Реализация сайта осуществляется на движке Joomla. Все плагины и модули системы подбираются в четком соответствии с пожеланиями заказчика, удобством эксплуатации и оптимизацией.
SEO.
В процессе проектирования сайта учитываю его оптимизацию в поисковых системах. Провожу первичную регистрацию в
поисковиках. Дам советы по продвижению и по необходимости обеспечу первичное
наполнение сайта. Самой оптимизацией не занимаюсь.
Хостинг.
Регистрация доменного имени, покупка хостинга, перенос сайта.
Обучение.
Подготовка пакета учебных видео по работе с сайтом для редакторов и администраторов.
Поддержка.
Консультации и поддержка на все время жизни вашего сайта.
При реализации использую: HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, jQuery, AJAX, SVG, php, mySQL;
Обеспечена кроссбраузерность (Internet Explorer 11+, Chrome 31+, Firefox 37+, Safari 5+, Opera 28+, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone).
Подробнее об этапах создания сайтов читайте на моей странице Webifynn.ru