morizono

Олег morizono

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
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  • Опытный программист на интересную задачу

    Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету или на NW.js - или на чем вам удобно. Главное результат. Знание html , CSS , JavaScript , Tisript, C++ Прототип игры есть, макеты и дизайнер есть. Игры ...

    JavascriptHTMLCSSБраузерная игра
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Пересобрать программу, закончить проект - до 5 июня.

    $600

    Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету.Знание html , CSS , JavaScript В идеале знать Sciter , TisriptСделать нужно все к четвергу. В пятницу полная отладка Для винды и мака Исходники ...

    JavascriptHTMLCSSБраузерная игра
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать оригинальную статью про https://begeton.com/

    Нужна оригинальная статься про вот этот сервис  [url=https://begeton.com/promotion#company]https://begeton.com/promotion#company[/url] [url=https://begeton.com/promotion]https://begeton.com/promotion [/url][url=https://begeton.com/]https://begeton.com/[/url] Статья - минимум 2000 без пробелов Ну, конечно, желательно хвалебно и т.д  Но стиль все же больше деловой.  "Площадка для бизнеса, универсальный сервис сочетающий в себе лучшие функции и т.д"

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки на сайты на MODx Revo

    Есть три одинаковых сайта  http://lenormand.su/ http://symbolon.su/ http://trickster.su/ В них нужно подправить  Шаблоны для БЛОГА, УСЛУГ и РАСКЛАДОВ 1. Сделать нормальное превью по тексту.  Чтобы заслоняло всё поле. И картинки были одинаковые по размеру всегда.  2. Убрать "Смотреть" и сделать кликабельный заголовок и картинку. 3.  ...

    MODXПравки на сайтФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки в сайт.

    Три сайта с одинаковым макетом на modx 1.Описание в блогах и услугах очень короткое - нужно сделать подлиннее. 2 . В мобильной версии картинки на блоге и услугах смотрятся мелко и некрасиво - сделать крупнее.  3. Сделать размер ...

    MODXПравки на сайтФорма обратной связи
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптация сайта на modex

    http://symbolon.su Сайтом уже давно никто не занимался.  Дизайн старый и не адаптивный. На телефонах криво, много где криво.  В общем задача как у "тупого заказчика" - вот есть какой то кошмар - нужно сделать красиво) Если по задачам.  1. ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • CMS/CMF MODX Revolution.

    $5

    Нужен человек который в этом понимаетCMS/CMF MODX Revolution.  для консультации , не думаю , что долгой. Вот надо с этой штукой разобраться.  Слишком много метатег я уже накидал , не знаю где их удалять.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ребрендинг ( редизайн).Перенос сайта с simple made на что-то приличное

    К сожалению судя по заявкам фрилансеры не поняли , что нужен по сути на данный момент не только дизайн , а полный перенос сайта - это прежде всего , ну и потом уже дизайн и ...

    WordPressDrupalБитрикс
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Организационное проектирование и Управление проектами

    $20

    Надо сделать два задания . Они пересекаются. Каждый по 10 баксов , как вы могли бы догадаться. "По завершению курса, слушатели должны представить работу, которая представляет собой индивидуальный проект (своей организации), выполненный согласно алгоритму проектирования организации. ...

    PowerPoint
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Modex revo правки.

    $15

    Надо исправить несколько косяков оставленных предыдущими специалистами у которых тоже "валидный код" и прочая и прочая. 1. На сайте symbolon.su - почему то дублируется меню . 2. На сайте trikсster.su - сделать всё так ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Мodx revo обновить и разобраться

    Обновить CMS до последней версии на двух сайтах . Разобраться почему при попытке редактирования или создания страницы всё виснет намертво . Фактически админка не работает на редактирование во вкладке "ресурсы". Всё остальное работает . ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки для сайта на MODX

    $25

    1. Добавить новый шаблон с формой - контакты. Ну или чтобы форму " контакты " можно было вставлять куда захочется . 2. Сделать карту сайта и файл robots.txt 3. Прикрутить счётчик яндекс метрика и ...

    MODXПравки на сайт
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Эзотерика, гадания , психология.

    $100

    Нужен автор как для написания оригинальных статей , так и для рерайтинга по эзотерики, гаданию , Таро,психологии , мифам , архетипам, астрологии. Сайт посвящён Оракулу Симболон. По ценам - как обычно : Оригинальная статья - ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Modx revo - вёрстка по psd и прикрутка

    Ситуация простая , озаботился сделать сайт , свой личный по всяким интересным для меня штукам. Как водится начал всё с конца - вместо подготовки контента - начал смотреть системы управления и прочее. В результате понял ...

    HTMLCSSMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
MariaV
Мария 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$8
8 баллов
4 года назад
Написать оригинальную статью про https://begeton.com/
Впечатления от работы с Олегом неоднозначные. Никаких претензий к постановке задачи и оплате, большая претензия к дальнейшему взаимодействию. Во-первых, хотя сроки были оговорены заранее, Олег через каждые пару часов дёргал меня с вопросами, не сдам ли я ему уже готовый текст. Во-вторых, передав ему статью, я сказала: посмотрите пожалуйста, то ли это, что вам нужно, или нужно сделать иначе. Олег ответил: "Всё хорошо, спасибо". После чего написал в отзыве, что текст ему совершенно не понравился и в итоге он всё сделал сам. Если честно, оставил меня в недоумении. А, да, и назвал хамством мою просьбу не дёргать меня постоянно, сроки же обозначены.
Откровенно говоря, ожидал как то большего. Всего 2000 знаков растянулись на полтора дня. Не очень приятное выдалось сотрудничество. Мария на мои вопросы откровенно хамила. Статья средненькая, такие пишут школьники. В процессе написал сам на 5000 знаков - вот за это можно поблагодарить Великанову, вынудила фактически сделать то, чего не хотелось. Итог - статья на троечку есть, написал ещё одну сам. Денег потрачено немного. Не рекомендую платить заранее, судя по всему, это существенно влияет на результат. Если вам не важны сроки и качество, то обращайтесь. В остальных случаях - пишите сами, будет быстрее и бесплатно, причем, не хуже.
Ответный отзыв
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
4 года назад
Правки на сайты на MODx Revo
Отличный заказчик. предоставил сразу все необходимые доступы. четко поставил задачу. по всем вопросам моментально были получены ответы. оплата моментальная без проблем. работать с Олегом очень понравилось, надеюсь в дальнейшем будет еще много задач! К сотрудничеству рекомендую!
Вам очень повезет, если вы будете работать с Николаем. Это тот случай, когда вы ищите реального профессионала и , наконец, нашли. Все делается быстро, качественно. Всегда на связи. Главное, что если он видит какую то проблему, он её решает, даже если это не всегда было предусмотрено ТЗ. Он просто старается сделать как можно лучше и качественнее свою работу. Это на самом деле, довольно редкое качество. Понимает с первого раза, что именно нужно сделать и делает это быстро и как нужно. Мало того предлагает интересные и лучшие решения и реализует их. Если вам нужен хороший специалист и адекватный человек , с которым будет легко и приятно работать, то обращайтесь.
Ответный отзыв
d1mapetrenko
Дмитрий 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
CMS/CMF MODX Revolution.
Отличный заказчик, отличная постановка задачи, оплата в срок Однозначно рекомендую, спасибо
Оперативно все было сделано. Без нареканий.
Ответный отзыв
vdriga
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Modex revo правки.
Отличный заказчик! Легко с ним работать. Оплачивает без задержек, сразу по окончании работы. Рекомендую.
Работали в прямом режиме - через скайп. Было много правок , но всё сделали оперативно . Все отлично, быстро и качественно. Рекомендую. Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
by_frenki_MALCOV
Артем 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Правки для сайта на MODX
Отличный заказчик! Приятно с ним работать. Советую
Мы с Артёмом работали в реальном времени , поэтому всё было сделано быстро и оперативно.
Ответный отзыв