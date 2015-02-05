Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету или на NW.js - или на чем вам удобно. Главное результат. Знание html , CSS , JavaScript , Tisript, C++ Прототип игры есть, макеты и дизайнер есть. Игры ...
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $600
Нужно пересобрать браузерную игру с помощью Sciter SDK по рабочему макету.Знание html , CSS , JavaScript В идеале знать Sciter , TisriptСделать нужно все к четвергу. В пятницу полная отладка Для винды и мака Исходники ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужна оригинальная статься про вот этот сервис [url=https://begeton.com/promotion#company]https://begeton.com/promotion#company[/url] [url=https://begeton.com/promotion]https://begeton.com/promotion [/url][url=https://begeton.com/]https://begeton.com/[/url] Статья - минимум 2000 без пробелов Ну, конечно, желательно хвалебно и т.д Но стиль все же больше деловой. "Площадка для бизнеса, универсальный сервис сочетающий в себе лучшие функции и т.д"Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть три одинаковых сайта http://lenormand.su/ http://symbolon.su/ http://trickster.su/ В них нужно подправить Шаблоны для БЛОГА, УСЛУГ и РАСКЛАДОВ 1. Сделать нормальное превью по тексту. Чтобы заслоняло всё поле. И картинки были одинаковые по размеру всегда. 2. Убрать "Смотреть" и сделать кликабельный заголовок и картинку. 3. ...Завершен4 года назад
Три сайта с одинаковым макетом на modx 1.Описание в блогах и услугах очень короткое - нужно сделать подлиннее. 2 . В мобильной версии картинки на блоге и услугах смотрятся мелко и некрасиво - сделать крупнее. 3. Сделать размер ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
http://symbolon.su Сайтом уже давно никто не занимался. Дизайн старый и не адаптивный. На телефонах криво, много где криво. В общем задача как у "тупого заказчика" - вот есть какой то кошмар - нужно сделать красиво) Если по задачам. 1. ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужен человек который в этом понимаетCMS/CMF MODX Revolution. для консультации , не думаю , что долгой. Вот надо с этой штукой разобраться. Слишком много метатег я уже накидал , не знаю где их удалять.Завершен8 лет назад
К сожалению судя по заявкам фрилансеры не поняли , что нужен по сути на данный момент не только дизайн , а полный перенос сайта - это прежде всего , ну и потом уже дизайн и ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Надо сделать два задания . Они пересекаются. Каждый по 10 баксов , как вы могли бы догадаться. "По завершению курса, слушатели должны представить работу, которая представляет собой индивидуальный проект (своей организации), выполненный согласно алгоритму проектирования организации. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Надо исправить несколько косяков оставленных предыдущими специалистами у которых тоже "валидный код" и прочая и прочая. 1. На сайте symbolon.su - почему то дублируется меню . 2. На сайте trikсster.su - сделать всё так ...Завершен9 лет назад
Обновить CMS до последней версии на двух сайтах . Разобраться почему при попытке редактирования или создания страницы всё виснет намертво . Фактически админка не работает на редактирование во вкладке "ресурсы". Всё остальное работает . ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
1. Добавить новый шаблон с формой - контакты. Ну или чтобы форму " контакты " можно было вставлять куда захочется . 2. Сделать карту сайта и файл robots.txt 3. Прикрутить счётчик яндекс метрика и ...Завершен9 лет назад
- $100
Нужен автор как для написания оригинальных статей , так и для рерайтинга по эзотерики, гаданию , Таро,психологии , мифам , архетипам, астрологии. Сайт посвящён Оракулу Симболон. По ценам - как обычно : Оригинальная статья - ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт9 лет назад
Ситуация простая , озаботился сделать сайт , свой личный по всяким интересным для меня штукам. Как водится начал всё с конца - вместо подготовки контента - начал смотреть системы управления и прочее. В результате понял ...Завершен10 лет назад