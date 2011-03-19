Дипломированный филолог-лексикограф. пишу,редактирую,перевожу работы по русскому языку,литературе,философии, истории и другим гуманитарным наукам.
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Портфолио
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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