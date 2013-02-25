студентка

Мороз К.В., 1992 г.р., в настоящее время проживаю в г. Тобольске, не замужем, детей нет.

В данный момент учусь очно. В Тобольской педагогической академии на филологическом факультете по специальности преподаватель русского языка и литературы.

В 2009 году окончила курсы секретарей в г. Тавде, имею свидетельство. В 2008 году окончила художественную школу, выпустилась со свидетельством об окончании.

Имею базовое знание компьютера, умение работать с большим объемом информации в авральном режиме. Имею такие личные качества, как быстрая обучаемость новым навыкам, активность, коммуникабельность, креативность, работоспособность.

Дополнительная информация: Участвовала в международном фестивале журналистики «ЖирафСМИ» в г. Челябинске (апрель 2011). Есть небольшой опыт в написании статей в студенческой газете «Менделеевец.ру». У меня есть возможность активно работать в свободное от учебы время, а также сверхурочно. Приветствую гибкий график.