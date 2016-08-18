morozova777

Работа с тестами, обработка информации вручную. Создание забавных слоганов, всевозможное рифмование. Творческий "мозговой штурм" при необходимости!

Главное правило - "будь собой, всё остальное уже скопировано!"

Последняя зарисовка из поездки:

Темнеет не очень быстро,

По прежнему небо живое,

Со сцены уходят артисты,

А нас провожает море.

Укутаюсь в новую шаль,

Скрепит под колёсами галька,

Не найден сегодня янтарь,

И рыба не поймана. Жалко.

Зато, расчесал по утру,

Мои волосы лиепайский ветер,

Я, может быть, завтра вернусь,

А, может, останусь навеки...