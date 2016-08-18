morozova777

Работа с тестами, обработка информации вручную. Создание забавных слоганов, всевозможное рифмование. Творческий "мозговой штурм" при необходимости!
Главное правило - "будь собой, всё остальное уже скопировано!"
Последняя зарисовка из поездки:
Темнеет не очень быстро,
По прежнему небо живое,
Со сцены уходят артисты,
А нас провожает море.
Укутаюсь в новую шаль,
Скрепит под колёсами галька,
Не найден сегодня янтарь,
И рыба не поймана. Жалко.
Зато, расчесал по утру,
Мои волосы лиепайский ветер,
Я, может быть, завтра вернусь,
А, может, останусь навеки...