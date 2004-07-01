МОРОЗОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Санкт-Петербург

E-mail : [email protected]

Год и место рождения: г. Ленинград, 08/11/1983

Не замужем

Национальность: русская

2001-2007

• Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, факультет МАП (промышленный дизайн)

Опыт работы

01/07/2004-01/11/2004

• ООО «Невское Время».

Должность-продавец-консультант строительных материалов

01/11/2007- 01/11/2008

• Дизайн студия OOO «Арт-Нео», г. Москва

Должность-помощник архитектора.

Обязанности- составление проекта, подборка мебели, сантехники, кафельной плитки, паркет,визуализация проекта (рисунок от руки), декорирование стен, авторский надзор, работа с каталогами итальянской мебели, работа с клиентами и т.д.

(Объекты в г. Москва и г. Санкт-Петербурге)

• Участник Конкурса проектов малых архитектурных форм.

• Имею водительские права, категории Б, личный автомобиль, стаж вождения 6 лет.

Сотрудничаю с такими итальянскими фабриками, как Bosca, SPINI, VALMORI, BONALDO, GALLERY, AXO LIGHT, CATTELAN ITALIA

• Опытный пользователь ПК.