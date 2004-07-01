Дарья Морозова morozova83morozova83
МОРОЗОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Санкт-Петербург
E-mail : [email protected]
Год и место рождения: г. Ленинград, 08/11/1983
Не замужем
Национальность: русская
2001-2007
• Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, факультет МАП (промышленный дизайн)
Опыт работы
01/07/2004-01/11/2004
• ООО «Невское Время».
Должность-продавец-консультант строительных материалов
01/11/2007- 01/11/2008
• Дизайн студия OOO «Арт-Нео», г. Москва
Должность-помощник архитектора.
Обязанности- составление проекта, подборка мебели, сантехники, кафельной плитки, паркет,визуализация проекта (рисунок от руки), декорирование стен, авторский надзор, работа с каталогами итальянской мебели, работа с клиентами и т.д.
(Объекты в г. Москва и г. Санкт-Петербурге)
• Участник Конкурса проектов малых архитектурных форм.
• Имею водительские права, категории Б, личный автомобиль, стаж вождения 6 лет.
Сотрудничаю с такими итальянскими фабриками, как Bosca, SPINI, VALMORI, BONALDO, GALLERY, AXO LIGHT, CATTELAN ITALIA
• Опытный пользователь ПК.
- Http://weblancer.net/users/morozova83/116 просмотров
- Москва, ул Автозаводская154 просмотра
- Москва, ул Автозаводская144 просмотра
- Москва, ул Автозаводская142 просмотра
- Москва, ул Автозаводская108 просмотров
- Москва, эскиз гостиной и спальни дома125 просмотров
- Москва, эскиз гостиной и спальни дома142 просмотра
- Москва, эскиз гостиной и спальни дома114 просмотров
- Москва, эскиз гостиной и спальни дома107 просмотров
- Москва, эскиз гостиной и спальни дома104 просмотра
- Москва, эскиз гостиной и спальни дома104 просмотра
- Москва, ул. Выборгская д.4 кв. 53101 просмотр