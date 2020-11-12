morozovsergei11

Здравствуйте.
Меня зовут Сергей Морозов.
Ссылка на вк: https://vk.com/direkt_pro
Почта: [email protected]
Опыт работы в Директе 2 года.
Знаком с интерфейсом новым и старым.
Лицензия КейКоллектор, большой опыт работы с семантикой и написании объявлений.
Отличное владение Командера.
Свой аккаунт в шпионском сервисе КейСо, для выгрузки семантики сайтов конкурентов.
Обучался:
1. Прошёл ИНДИВИДУАЛЬНОЕ обучение у Никиты Строкова - Директ без воды.
2. Прошёл сертификацию на платформе PPC.World.
3. Выпускник Тренинга Турбо Запуск товарного бизнеса, Александра Федяева.
4. Выпускник Тренинга Товарная Кухня, Дмитрия Москаленко.
Обучение не фейк. В Контакте увидите сертификаты. Скрины переписок с наставниками покажу не вопрос.
Основной опыт настроек в товарном направлении, 40+ настроенных кампаний.
Опыта настройки на услуги меньше, 10+ кампаний.
Одна кампания на ведении сейчас, ниша кухни на заказ.
Ответственность и порядочность к 33 годам уже появилась.
Готов работать на результат.
На все вопросы отвечу, пишите куда удобнее.