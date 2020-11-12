morozovsergei11

Директолог + Таргетолог

Здравствуйте.

Меня зовут Сергей Морозов.

Ссылка на вк: https://vk.com/direkt_pro

Почта: [email protected]

Опыт работы в Директе 2 года.

Знаком с интерфейсом новым и старым.

Лицензия КейКоллектор, большой опыт работы с семантикой и написании объявлений.

Отличное владение Командера.

Свой аккаунт в шпионском сервисе КейСо, для выгрузки семантики сайтов конкурентов.

Обучался:

1. Прошёл ИНДИВИДУАЛЬНОЕ обучение у Никиты Строкова - Директ без воды.

2. Прошёл сертификацию на платформе PPC.World.

3. Выпускник Тренинга Турбо Запуск товарного бизнеса, Александра Федяева.

4. Выпускник Тренинга Товарная Кухня, Дмитрия Москаленко.

Обучение не фейк. В Контакте увидите сертификаты. Скрины переписок с наставниками покажу не вопрос.

Основной опыт настроек в товарном направлении, 40+ настроенных кампаний.

Опыта настройки на услуги меньше, 10+ кампаний.

Одна кампания на ведении сейчас, ниша кухни на заказ.

Ответственность и порядочность к 33 годам уже появилась.

Готов работать на результат.

На все вопросы отвечу, пишите куда удобнее.