morozowdesign

Артемий Морозов morozowdesignmorozowdesign
Сертифицированный профессионал с большим опытом работы в мире дизайна.
Способность создавать эксклюзивные и креативные вещи, привлекающие внимание клиента.
Индивидуальный подход к клиентам.
Чувство стиля, эстетический вкус.
Большой круг общения среди производителей,поставщиков, клиентов.
Коммуникативные навыки.
Достижения и навыки
Знание технологий продаж.
Знание основных технологий и технических аспектов.
Опыт участия в выставках.
Автор 14 крупных дизайнерских проектов.
Образование:
2006 — 2010 гг. Государственный институт искусства.Факультет дизайна. Дизайнер. Диплом магистра с отличием.
Опыт работы
2013— 2017 гг. ООО «Новый мир».
Графический дизайнер. Разработка логотипов.Разработка и модернизация дизайна сайта. Наполнение и аналитика сайта. Разработка
графических элементов.
2010— 2013 гг. Компания «Nova». Графический дизайнер.
Личные качества и черты характера
Умение работать на результат.
Способность к обучению.
Постоянно слежу за новыми тенденциями и трендами.
Способность к длительной кропотливой работе, усидчивость, аккуратность.
Веду активный, здоровый образ жизни.
Дополнительная информация
Продвинутый пользователь ПК.
Знание всех необходимых программ(Photoshop, CorelDraw и т.д).