morozowdesign

Логотип, фирменный стиль для вашего бизнеса! Гарантированное выполнение задач с соблюдением сроков и пошаговым согласованием. Я сделаю вас заметнее.

Сертифицированный профессионал с большим опытом работы в мире дизайна.

Способность создавать эксклюзивные и креативные вещи, привлекающие внимание клиента.

Индивидуальный подход к клиентам.

Чувство стиля, эстетический вкус.

Большой круг общения среди производителей,поставщиков, клиентов.

Коммуникативные навыки.

Достижения и навыки

Знание технологий продаж.

Знание основных технологий и технических аспектов.

Опыт участия в выставках.

Автор 14 крупных дизайнерских проектов.

Образование:

2006 — 2010 гг. Государственный институт искусства.Факультет дизайна. Дизайнер. Диплом магистра с отличием.

Опыт работы

2013— 2017 гг. ООО «Новый мир».

Графический дизайнер. Разработка логотипов.Разработка и модернизация дизайна сайта. Наполнение и аналитика сайта. Разработка

графических элементов.

2010— 2013 гг. Компания «Nova». Графический дизайнер.

Личные качества и черты характера

Умение работать на результат.

Способность к обучению.

Постоянно слежу за новыми тенденциями и трендами.

Способность к длительной кропотливой работе, усидчивость, аккуратность.

Веду активный, здоровый образ жизни.

Дополнительная информация

Продвинутый пользователь ПК.

Знание всех необходимых программ(Photoshop, CorelDraw и т.д).