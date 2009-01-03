Образование высшие Юридическое.Область работ:

PR. (Участник олимпиады по имиджелогии) увлекаюсь Психологией,Тайноведением,Историей,Юр деонтология, психология цветов образов и символов,способы воздействия на мнение человека всё это моё :)

Помогу за символическую плату создать вам "нужный"образ вам либо вашему предприятию.Дам пару советов по организации офиса(магазина).Конечно вы всё это можете найти в интернете но если у вас нет времени на изучение всего этого :)

*в связи с тем что сейчас я набираюсь опыта,и развиваюсь в данном направление помогу вам за символическую плату возможно даже бесплатно.*

Пишите я не кусаюсь ;)