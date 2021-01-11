Проектирую, конструирую и выполняю расчеты эксклюзивного оборудования

На рынке конструкторской деятельности с 1984г.

Работал в различных отраслях производства. Проектирую, конструирую и выполняю расчеты эксклюзивного оборудования и приспособлений.

В архиве моих разработок уникальные проекты на уровне изобретений с колоссальным экономическим эффектом. Каждый из проектов не имеет аналогов либо выполнен в индивидуальном варианте, оптимизирован в технологической цепочке и в технологии изготовления, адаптирован к конкретному предприятию с учетом условий эксплуатации.

На предприятиях металлургической промышленности, машиностроения, в промышленных зданиях и сооружениях, в лабораториях по испытанию образцов и в системах очистных сооружений успешно работает оборудование, выполненное по моим проектам:

- специальные грузозахватные приспособления (СГЗП) грузоподъемностью до 500 тонн, в том числе для вывешивания на два грузоподъёмных крана;

- грузовые самоходные тележки с поворотным столом грузоподъемностью до 250 тонн, работающие в агрессивных условиях;

- грузовые подъёмники (лифты);

- оборудования для заводских лабораторий (копры, штампы, пресс-ножницы с электро-пневмо-гидро- и ручным приводами и без);

- металлоконструкции различного назначения, в том числе несущих конструкций; и т.п.

Выполняю технический аудит проектов оборудования с рекомендациями расшивки узких мест с возможным предложением альтернативного варианта конструктивных особенностей оборудования.

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