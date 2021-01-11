На рынке конструкторской деятельности с 1984г.
Работал в различных отраслях производства. Проектирую, конструирую и выполняю расчеты эксклюзивного оборудования и приспособлений.
В архиве моих разработок уникальные проекты на уровне изобретений с колоссальным экономическим эффектом. Каждый из проектов не имеет аналогов либо выполнен в индивидуальном варианте, оптимизирован в технологической цепочке и в технологии изготовления, адаптирован к конкретному предприятию с учетом условий эксплуатации.
На предприятиях металлургической промышленности, машиностроения, в промышленных зданиях и сооружениях, в лабораториях по испытанию образцов и в системах очистных сооружений успешно работает оборудование, выполненное по моим проектам:
- специальные грузозахватные приспособления (СГЗП) грузоподъемностью до 500 тонн, в том числе для вывешивания на два грузоподъёмных крана;
- грузовые самоходные тележки с поворотным столом грузоподъемностью до 250 тонн, работающие в агрессивных условиях;
- грузовые подъёмники (лифты);
- оборудования для заводских лабораторий (копры, штампы, пресс-ножницы с электро-пневмо-гидро- и ручным приводами и без);
- металлоконструкции различного назначения, в том числе несущих конструкций; и т.п.
Выполняю технический аудит проектов оборудования с рекомендациями расшивки узких мест с возможным предложением альтернативного варианта конструктивных особенностей оборудования.
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Тележка самоходная с поворотным столом366 просмотров
- Траверса для опок380 просмотров
- Траверса г/п 240 т.378 просмотров
- Траверса-спарка г/п 275 т.312 просмотров