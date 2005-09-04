moscowdude

Товарищи разработчики Никто не сомневается что вас существует большое количество. Как ни странно вас больше чем предлагаемой работы. Давайте изходить из этого. Один факт удивляет - никто не контактировал по имейл. Возникает вопрос о вашей профессиональной компетентности. ...