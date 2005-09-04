moscowdude

для сайта sitcom.ru Дизайн сайта и импленментация форума.
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу программиста\дизайнера способного создать и вести сайт подобный www.oscommercewebtemplates.com или www.all4yourwebsite.com конечный продукт - сайты на основе osCommerce shopping cart.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт18 лет назад
только проживающие в Москве. только с опытом работы с osCommerce shopping cart.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
требуется превратить в конфетку существующий сайт на основе osCommerce shopping cartДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $500
Месяц ненапряженной работы. потом поддержка. подробности при личной встрече поэтому только живущим в москве.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт18 лет назад
месяц ненапряженной работы. потом поддержка. подробности при личной встрече поэтому только живущим в москве.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт18 лет назад
Товарищи разработчики Никто не сомневается что вас существует большое количество. Как ни странно вас больше чем предлагаемой работы. Давайте изходить из этого. Один факт удивляет - никто не контактировал по имейл. Возникает вопрос о вашей профессиональной компетентности. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт18 лет назад
создание сайта подобного expat.ru с дополнениями. планируются постоянные изменения\дополнения, т.е. долговременное сотрудничество. у вас будет возможность улучшать английский язык.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт18 лет назад