moshaaas

Мария Стукаленко moshaaas

 
24 годаРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Готова к работе
  • Здравствуйте! Я эффективный исполнитель и организатор, умею анализировать большой объем информации в условиях решения разноплановых задач.

    Моими сильными сторонами являются: аналитические способности, оперативность.Много свободного времени, желание работать и развиваться.Получаю степень бакалавра и специалитета в области экономики и менеджмента в СамГТУ. Уровень владения английским языком – Intermediate.

    Стукаленко Мария

    8-937-790-79-43

    mary.stukalenkо@yandex.ru