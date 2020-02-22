Моими сильными сторонами являются: аналитические способности, оперативность.Много свободного времени, желание работать и развиваться.Получаю степень бакалавра и специалитета в области экономики и менеджмента в СамГТУ. Уровень владения английским языком – Intermediate.

Стукаленко Мария

8-937-790-79-43

mary.stukalenkо@yandex.ru