Готова к работе
- Здравствуйте! Я эффективный исполнитель и организатор, умею анализировать большой объем информации в условиях решения разноплановых задач.
Моими сильными сторонами являются: аналитические способности, оперативность.Много свободного времени, желание работать и развиваться.Получаю степень бакалавра и специалитета в области экономики и менеджмента в СамГТУ. Уровень владения английским языком – Intermediate.
Стукаленко Мария
8-937-790-79-43
mary.stukalenkо@yandex.ru
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