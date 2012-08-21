moska1035

Мария moska1035

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайнер интерьеров, проектировщик, чертежник, 3d визуализатор
Портфолио
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3D-графика
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от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $20
от 10 дней
нет рейтинга