moskovvskij

Дизайн должен продавать, а не висеть в музейной рамке.

Здравствуйте

Меня зовут Никита Москвитин и я дизайнер, который делает коммерческие проекты: веб-разработкивсю печатную продукцию, логотипы и фирменные стили. Я занимаюсь дизайном с 2018 года, с этого времени я получил достаточно опыта и знаний, для того чтобы выйти на фриланс и работать с заказчиком напрямую.

Мной было пройдено более 6 курсов по таким темам как: веб-дизайн, лендинги, полиграфия, копирайт, фирменные стили и логотипы, smm, а так же я закончил 4 годовую учебу по специальности "Реклама". Помимо обучения я получил опыт в удаленной работе дизайнером в 2-х разных фирмах, которые занимались изготовлением и печатью полиграфической продукции больших и малых размеров.

Надеюсь, я смогу посотрудничать с Вами, ведь я:

Выполняю всю работу в поставленные сроки или раньше;

Провожу анализ рынка, для минимизирования макетов, схожих с Вашими конкурентами;

Могу работать по тех.заданию и без него. Если техническое задание написано, то следую четко по нему;

Обосновываю принятые дизайнерские решения, для того, чтобы Вам было легче понять принятые мной решения;

Выхожу на связь в любом удобном Вам мессенджере;

Довожу работу до конца, пока Вы не будете довольны разработкой;

Все правки - бесплатно.

Спасибо, что прочитали, надеюсь на наше сотрудничество!