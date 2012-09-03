Владею английским и испанским языками свободно
1996- 2001гг. Государственная академия славянской культуры, специальность- культуролог, писал курсовые и дипломы для сокурсников.
2011- по наст. время учусь в Общецерковной Аспирантуре и Докторантуре, изучаю итальянский и новогреческий языки.
Для удаленной работы выполняю копирайт, рерайт, переводы и контрольные работы с английского языка, редактура текстов, расшифровки аудио и видео материалов. Личных качества: грамотность, порядочность, аккуратность, пунктуальность, старательность и ответственность.
Во фрилансе- новичок
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