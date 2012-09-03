Владею английским и испанским языками свободно

1996- 2001гг. Государственная академия славянской культуры, специальность- культуролог, писал курсовые и дипломы для сокурсников.

2011- по наст. время учусь в Общецерковной Аспирантуре и Докторантуре, изучаю итальянский и новогреческий языки.

Для удаленной работы выполняю копирайт, рерайт, переводы и контрольные работы с английского языка, редактура текстов, расшифровки аудио и видео материалов. Личных качества: грамотность, порядочность, аккуратность, пунктуальность, старательность и ответственность.

Во фрилансе- новичок