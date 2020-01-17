Верстка сайтов и программирование php, yii2
- cверстаю сайт с Вашего psd макета
- разработка приложений на yii2
- написание скриптов js
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$400
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Портфолио
- HTML-верстка и дизайн87 просмотров
- HTML-верстка и дизайн85 просмотров
- Сайт на Джумла210 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
4 года назад
Сергей сделал все качественно и по ТЗ, по срокам тоже все ок, т.к. они немного растянулись исключительно из-за НГ праздников. Рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу по другим проектам.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, задачи ставит четко, с оплатой проблем вообще нет, все вовремя. Рекомендую к сотрудничеству и буду с ним сотрудничать сам.
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга