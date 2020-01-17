mostspec

Сергей mostspec

 
36 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов и программирование php, yii2
  • cверстаю сайт с Вашего psd макета
  • разработка приложений на yii2
  • написание скриптов js
PHPJavascriptВерстка сайтаYii
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$400
10 баллов
4 года назад
Дорабтка функционала сайта Yii2
Сергей сделал все качественно и по ТЗ, по срокам тоже все ок, т.к. они немного растянулись исключительно из-за НГ праздников. Рекомендую к сотрудничеству и сам его продолжу по другим проектам.
Отличный заказчик, всегда на связи, задачи ставит четко, с оплатой проблем вообще нет, все вовремя. Рекомендую к сотрудничеству и буду с ним сотрудничать сам.
Ответный отзыв
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от $1от 1 дня
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