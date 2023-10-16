moto_motoI

Матвей Жуков moto_motoI

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты, лендинги, ui/ux.

👋 Привет!

Меня зовут Матвей и я веб-дизайнер из Перми. Занимаюсь дизайном 2 года. Создам для вас сайт, лендинг, мобильное прлиожение и также карточки для маркетплейсов.

В своих работах стараюсь не зацикливаться но одном стиле в дизайне, поэтому каждая работа не похожау друг на друга.

Подробнее о моих работах можете посмотреть тут: https://www.behance.net/moto_moto

Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга