Сайты, лендинги, ui/ux.

👋 Привет!

Меня зовут Матвей и я веб-дизайнер из Перми. Занимаюсь дизайном 2 года. Создам для вас сайт, лендинг, мобильное прлиожение и также карточки для маркетплейсов.



В своих работах стараюсь не зацикливаться но одном стиле в дизайне, поэтому каждая работа не похожау друг на друга.



Подробнее о моих работах можете посмотреть тут: https://www.behance.net/moto_moto