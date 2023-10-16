Сайты, лендинги, ui/ux.
👋 Привет!
Меня зовут Матвей и я веб-дизайнер из Перми. Занимаюсь дизайном 2 года. Создам для вас сайт, лендинг, мобильное прлиожение и также карточки для маркетплейсов.
В своих работах стараюсь не зацикливаться но одном стиле в дизайне, поэтому каждая работа не похожау друг на друга.
Подробнее о моих работах можете посмотреть тут: https://www.behance.net/moto_moto
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн приложения умного дома MyHomeнет просмотров
- Сайт живого квартала КАМАР - ТАДЖнет просмотров
- Сайт школы танцев 2Lifeнет просмотров
- Сайт цифрового агентства WEBAGENCYнет просмотров
- Сайт интернет - магазина Luigi Lemaniнет просмотров
- Сайт ресторана GRAAZIE4 просмотра
Дизайн сайтов
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