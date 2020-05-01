Администратор онлайн-проектов
Администратор онлайн-школы СОЗДАНИЕ САЙТОВ (лендинг, многостраничный сайт, подключение доменаи доменной почты, привязка платежной системы, адаптация сайта под все
виды устройств)АДМИНИСТРИРОВАНИЕ GETCOURSE ( базовые настройки, создание тренингов\виджетов,интеграция платежной системы, настройка вебинаров, создание
процессов, настойка рассылок)ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ И АВТОВЕБИНАРОВ (YouTube, OBS studio, Бизон365, Getcuorse)НАСТРОЙКА РАССЫЛОК (whatsHelp, senler, getcourse, бизон 365)НАСТРОЙКА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА (презентации, баннеры, 3D обложкадля тренингов, видео макеты, визуал для социальных сетей)
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