mouse-479

Екатерина mouse-479

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Администратор онлайн-проектов

Администратор онлайн-школы СОЗДАНИЕ САЙТОВ (лендинг, многостраничный сайт, подключение доменаи доменной почты, привязка платежной системы,  адаптация сайта под все

виды устройств)АДМИНИСТРИРОВАНИЕ GETCOURSE ( базовые настройки, создание тренингов\виджетов,интеграция платежной системы,  настройка вебинаров,  создание

процессов, настойка рассылок)ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ И АВТОВЕБИНАРОВ (YouTube, OBS studio, Бизон365, Getcuorse)НАСТРОЙКА РАССЫЛОК (whatsHelp, senler, getcourse, бизон 365)НАСТРОЙКА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА (презентации, баннеры, 3D обложкадля тренингов, видео макеты, визуал для социальных сетей)