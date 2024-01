Образование:

С 2006 г. – Украинский католический университет, г. Львов.

Специальность «Социальная педагогика», студентка.

2003 – 2006 гг. – Луганский колледж культуры и искусств.

Специальность «Библиотечное дело», младший специалист (диплом с отличием).

Опыт работы:

Июнь 2008 – август 2008 г. – “Camp Allen”, Bradford (New Hampshire), USA.

Вожатая

2006 – 2007 гг. – переводчик-фрилансер (перевод корреспонденции)

2006 г. – репетитор английского языка

Дополнительная информация:

Языки:

• украинский, русский – родные;

• английский – свободно;

• немецкий, польский – средний уровень.

Сертификаты: Certificate of distinction to sertify the successful completion of the English Language Program, offered by the English Department of the Ukrainian Catholic University, Lviv, September 1st, 2006 – June 30th, 2008.

Знание ПК: Windows XP, MS Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, PageMaker, CorelDraw, Internet;

основы HTML.

Личные качества: ответственность, целеустремленность, оперативность, креативность, аккуратность