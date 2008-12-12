Образование:
С 2006 г. – Украинский католический университет, г. Львов.
Специальность «Социальная педагогика», студентка.
2003 – 2006 гг. – Луганский колледж культуры и искусств.
Специальность «Библиотечное дело», младший специалист (диплом с отличием).
Опыт работы:
Июнь 2008 – август 2008 г. – “Camp Allen”, Bradford (New Hampshire), USA.
Вожатая
2006 – 2007 гг. – переводчик-фрилансер (перевод корреспонденции)
2006 г. – репетитор английского языка
Дополнительная информация:
Языки:
• украинский, русский – родные;
• английский – свободно;
• немецкий, польский – средний уровень.
Сертификаты: Certificate of distinction to sertify the successful completion of the English Language Program, offered by the English Department of the Ukrainian Catholic University, Lviv, September 1st, 2006 – June 30th, 2008.
Знание ПК: Windows XP, MS Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, PageMaker, CorelDraw, Internet;
основы HTML.
Личные качества: ответственность, целеустремленность, оперативность, креативность, аккуратность