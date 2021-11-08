Дизайн полиграфии, дизайн сайтов (макет в *.psd).
Профессиональная разработка:
1. дизайна сайтов (макет+порезка psd);
2. веб-банеров, иконок;
3. фирменного стиля: логотип, фирменный знак, визитка, бланк, конверт, папка, пакет, накатка на промо-DVD/CD...;
4. макетов(+верстка) каталогов, журналов, справочников;
5. макетов буклетов, флаеров;
6. корпоративных и поздравительных открыток;
7. создание иллюстраций;
8. наружной рекламы (бигборды, ситилайты, вывески...)
9. авторские работы (графика, акварель)
Общее руководство дизайнерскими проектами, рекламными мероприятиями.
Качественно и в срок.
Опыт работы – более 20 лет в зависимости от конкретного направления.
Для связи e-mail: [email protected]
Портфолио
- Разное73 просмотра
- Эскиз к музыкальной открытке110 просмотров
- Комикс127 просмотров
- Без названия125 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия112 просмотров
- Без названия115 просмотров
- Без названия111 просмотров
- Без названия134 просмотра
- IQ Тесты133 просмотра
- IQ-тесты для детей127 просмотров
Наружная реклама
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Фирменный стиль
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от $100
от 10 дней
#1596
Верстка полиграфии
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Баннеры
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#2654
Иллюстрации и Рисунки
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от $100
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#2951
Логотипы и Знаки
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от $50
от 5 дней
#4196
Дизайн сайтов
нет отзывов
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от 3 дней
#5120