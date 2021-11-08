Дизайн полиграфии, дизайн сайтов (макет в *.psd).

Профессиональная разработка:

1. дизайна сайтов (макет+порезка psd);

2. веб-банеров, иконок;

3. фирменного стиля: логотип, фирменный знак, визитка, бланк, конверт, папка, пакет, накатка на промо-DVD/CD...;

4. макетов(+верстка) каталогов, журналов, справочников;

5. макетов буклетов, флаеров;

6. корпоративных и поздравительных открыток;

7. создание иллюстраций;

8. наружной рекламы (бигборды, ситилайты, вывески...)

9. авторские работы (графика, акварель)

Общее руководство дизайнерскими проектами, рекламными мероприятиями.

Качественно и в срок.

Опыт работы – более 20 лет в зависимости от конкретного направления.

Для связи e-mail: [email protected]