"Самое лучшее или ничего"
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
- Кроссбраузерность, Метолодогия БЭМ
- Адаптивность сайта для планшетов и мобильных устройств
- Полная поисковая оптимизация проекта
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend-прогрммирование
- Настройка Я.Директ, Google Adwords
В работе ценю: честность, осознанность, индивидуальный, но всегда легкий подход.
"Займись любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни."
И чтоб создать шедевр, необходимо любить, чувствовать и жить делом которым ты занимаешься.