"Самое лучшее или ничего"

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx

- Кроссбраузерность, Метолодогия БЭМ

- Адаптивность сайта для планшетов и мобильных устройств

- Полная поисковая оптимизация проекта

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Frontend-прогрммирование

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

В работе ценю: честность, осознанность, индивидуальный, но всегда легкий подход.

"Займись любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни."

И чтоб создать шедевр, необходимо любить, чувствовать и жить делом которым ты занимаешься.