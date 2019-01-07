Ремонт загородного дома коттеджа

Качественное выполнение, эксклюзив, стиль - наши ориентиры. Мы осуществляем элитный ремонт и отделку квартир и коттеджей на высоком уровне. А также производим мебель по индивидуальному заказу. Долговечность Вашего жилья напрямую зависит от стройматериалов и подрядчика. Мы ориентированы на солидного заказчика, для которого качество, индивидуальность,стилистические решения имеют первоначальную задачу.

Строительная компания МОЙДОМ96 собрала портфолио из сданных под ключ объектов, коммерческого назначения и жилых: квартир, коттеджей, домов. За годы работы мы выработали четкое видение того как должны выполняться подрядные работы на объекте. Благодаря профессионализму , умению поставить задачу исполнителям, а также ясно формулировать свои мысли, вовремя корректировать отклонения и колебания-мы достигли гармонии и баланса. Рады будем помочь Вам в осуществлении Вашей мечты о новом доме, или выполнить элитный ремонт квартиры в Екатеринбурге.