moyparol

Анна Войнова moyparol

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать экскурсию

    Написать экскурсии по школьной программе 1- 6 класс. Темы выбрать самостоятельно из школьной программы. Сгруппировать по предметам и классам С обязательной привязкой экскурсии к музеям и арт площадкам города Москва. Тема, краткая презенталка (рассказ) ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвинуть сайт в соц. сетях

    Задача: - создать группу Vkontate,Facebook целевую аудиторию (реальных людей — не фейков) белыми методами - набрать в существующую группу в Одноклассниках - организовать общение в группе с выходом трафика на сайт Сайт коучинг, тренинги Подробности по запросу.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описать методику

    Методика реабилитации детей больных онкологическими заболеваниями и ДЦП Краткое описание есть на главной странице сайта: www.ruka-ruke.ru надо расписать полностью, для предоставления в департамент образования

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статьи, собрать контент

    Есть готовые тренинги, надо придумать продающие названия, на них + сделать подборку статей из нета, в тематике тренингов, чтобы интересно -легко читалось (20–30шт) Написать одну статью: о нас (оптимизированную) и предисловие к каждому тренингу + предисловие к веб медитациям (медитации ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
pegasus1986
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сайт-визитка
Отличный заказчик. Никаких проблем в ходе работы не возникло. Всем рекомендую.
Всегда на связи, работает оперативно и качественно. С огромным терпением и индивидуальным подходом к клиенту. В процессе работы возникали дополнения и отклонение от первоначального ТЗ. Все было оперативно воплощено в жизнь, без каких- либо лишних вопросов Спасибо за хорошую работу =) !
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