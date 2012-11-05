Написать экскурсии по школьной программе 1- 6 класс. Темы выбрать самостоятельно из школьной программы. Сгруппировать по предметам и классам С обязательной привязкой экскурсии к музеям и арт площадкам города Москва. Тема, краткая презенталка (рассказ) ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Создать аккаунт в ЖЖ и ВК Зарегистрироваться в группах Набрать первичных подписчиков Контент мой + Админнка пару раз в неделюСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Отредактировать контент на сайте (вордпресс) Статьи и письма уже залитые на сайт А так же комментарии и отзывы к нимРедактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создать группы в ВК и FB Наполнить, оформить и админить Аккаунт должен производить впечатления живого общенияСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Смонтировать несколько роликов, вставить логотип, титры, подобрать музыку Отделить звукВидеомонтаж14 заявокЗакрыт11 лет назад
Создать аккаунт на фейсе, ЖЖ и ВК+ админить. Контент мойПрочее5 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача: - создать группу Vkontate,Facebook целевую аудиторию (реальных людей — не фейков) белыми методами - набрать в существующую группу в Одноклассниках - организовать общение в группе с выходом трафика на сайт Сайт коучинг, тренинги Подробности по запросу.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно привлечь «живых» подписчиков на сайт: http://socrat2.ru/ Продвижение «белыми» методами (бан мне не нужен).Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Методика реабилитации детей больных онкологическими заболеваниями и ДЦП Краткое описание есть на главной странице сайта: www.ruka-ruke.ru надо расписать полностью, для предоставления в департамент образованияРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен бюджетный сайт-визитка Joomla, DEL... Размещение текста, видео, аудио Заявки на курсы и консультирование - на мою почту: [email protected] Подписка Хост пример: http://www.coachuga.ru/category/coachings/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть готовые тренинги, надо придумать продающие названия, на них + сделать подборку статей из нета, в тематике тренингов, чтобы интересно -легко читалось (20–30шт) Написать одну статью: о нас (оптимизированную) и предисловие к каждому тренингу + предисловие к веб медитациям (медитации ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад