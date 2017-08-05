Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.
Ответственность:
- готов приступить уже сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: subzero4014
- VK: mozergush
Род занятий:
- Верска кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновый дизайн.
- jQuery анимация сайтов.
- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS Wordpress, OpenCart.
- Создание веб-сайтов под ключ (интернет-магазины).
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Bootstrap, БЭМ, AngularJS, PHP, MySQL.
Система управления контентом (постоянно работаю с):
- OpenCart
- WordPress
Образование:
Портфолио: