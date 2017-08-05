Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, jQuery, Bootstrap.

Ответственность:

- готов приступить уже сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

- Фрилансер-Джедай

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: subzero4014

- VK: mozergush

Род занятий:

- Верска кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновый дизайн.

- jQuery анимация сайтов.

- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS Wordpress, OpenCart.

- Создание веб-сайтов под ключ (интернет-магазины).

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Bootstrap, БЭМ, AngularJS, PHP, MySQL.

Система управления контентом (постоянно работаю с):

- OpenCart

- WordPress

Образование:

- Студент IV курса.

Портфолио:

- http://www.weblancer.net/users/mozergush/portfolio/