mozhdesign

Веб-дизайнер. Работаю быстро и со вкусом.
Работаю в команде с копирайтером и веб-дизайнером
- Анализирую конкурентов
- Анализирую ца
- Делаю прототип
- После утверждения делаю дизайн
- После утверждения делаю остальной сайт в зеро блоке
- Делаю адаптив под все устройства
- Подключаю crm
- Jivosite по надобности
⁃ лендинг мероприятия;
⁃ лендинг для сбора; информации и регистрации;
⁃ лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг;
⁃ многостраничный сайт;
Плюсы работы со мной:
+ Индивидуальный дизайн (zero block);
+ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств);
+ Подключение яндекс метрики.
Сроки: от 2 до 7 дней.
Если необходимо быстро, но со вкусом собрать сайт из стандартных блоков - цена индивидуальна
Действие аккаунта приостановлено!