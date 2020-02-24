mozhdesign

Веб-дизайнер. Работаю быстро и со вкусом.

Работаю в команде с копирайтером и веб-дизайнером

Анализирую конкурентов

Анализирую ца

Делаю прототип

После утверждения делаю дизайн

После утверждения делаю остальной сайт в зеро блоке

Делаю адаптив под все устройства

Подключаю crm

Jivosite по надобности

⁃ лендинг - визитка вас или вашего УТП;

⁃ лендинг мероприятия;

⁃ лендинг для сбора; информации и регистрации;

⁃ лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг;

⁃ многостраничный сайт;

Плюсы работы со мной:

+ Индивидуальный дизайн (zero block);

+ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств);

+ Подключение яндекс метрики.

Сроки: от 2 до 7 дней.

Если необходимо быстро, но со вкусом собрать сайт из стандартных блоков - цена индивидуальна