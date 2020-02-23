mozhkvebdesign

Мария mozhkvebdesign

 
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайнер. Работаю быстро и со вкусом.
  • Работаю в команде с копирайтером и веб-дизайнером
  • Анализирую конкурентов
  • Анализирую ца
  • Делаю прототип
  • После утверждения делаю дизайн
  • После утверждения делаю остальной сайт в зеро блоке
  • Делаю адаптив под все устройства
  • Подключаю crm
  • Jivosite по надобности
⁃ лендинг - визитка вас или вашего УТП;

⁃ лендинг мероприятия;

⁃ лендинг для сбора; информации и регистрации;

⁃ лендинг для рекламы/продажи ваших товаров и услуг;

⁃ многостраничный сайт;

Плюсы работы со мной:

+ Индивидуальный дизайн (zero block);

+ Адаптация под 5 разрешений экранов (сайт будет хорошо выглядеть на всех типах устройств);

+ Подключение яндекс метрики.

Сроки: от 2 до 7 дней.

Если необходимо быстро, но со вкусом собрать сайт из стандартных блоков - цена индивидуальна.

Многостраничный сайт