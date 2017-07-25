mpaikov

Максим mpaikov

 
52 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник

    Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник узкой тематики – перевозка стекла, мрамора, окон с помощью специальных приспособлений на грузовую машину – Пирамида и Катюша. Сайт-страница должен быть по подаче материала что то вроде  [url=http://www.%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5.com]www.ремонт-в-квартире.com[/url] но ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Заполнение сайта контентом (около 30 страниц)

    $150

    Требуется качественное заполнение сайта контентом (садово-огородная тематика). Всего около 30 страниц, структуру сайта еще нужно обсудить (конечное число страниц будет зависеть от подобранного материала). На входе – есть несколько сайтов (свои и конкуренты) на основании которых ...

    HTML
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Для интернет магазина настроить Google Merchant Center + КМС

    Необходимо настроить и оптимизировать торговые кампании через Google Merchant Center + КМС на них (1000 товаров). Товары выгрузим, но фид нужно оптимизировать по ключам.  Торговые кампании нужно будет бить по категориям, как как ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник
Доволен сотрудничеством с Максимом, человек адекватный и положительный. Составили задание сразу и работали четко по схеме. Мелкие корректировки и проект готов!
Работал с Виталием первый раз и в итоге полностью доволен результатом. Лендинг получился очень красивый, легкий для восприятия. Виталий хорошо умеет слушать заказчика, работает до последнего замечания, предлагает свои варианты. По срокам наш проект немного затянулся, но здесь есть и наша вина – мы сами изначально неверно оценили объем работ, но в результате получили замечательный лендинг. Цены на работы у Виталия существенно ниже, чем у его конкурентов, но качество от этого не страдает, так как человек работает на совесть и дорожит своей репутацией. Однозначно, следующие работы будем заказывать у Виталия! Я рекомендую!
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