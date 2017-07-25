Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник узкой тематики – перевозка стекла, мрамора, окон с помощью специальных приспособлений на грузовую машину – Пирамида и Катюша. Сайт-страница должен быть по подаче материала что то вроде [url=http://www.%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5.com]www.ремонт-в-квартире.com[/url] но ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Требуется качественное заполнение сайта контентом (садово-огородная тематика). Всего около 30 страниц, структуру сайта еще нужно обсудить (конечное число страниц будет зависеть от подобранного материала). На входе – есть несколько сайтов (свои и конкуренты) на основании которых ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить и оптимизировать торговые кампании через Google Merchant Center + КМС на них (1000 товаров). Товары выгрузим, но фид нужно оптимизировать по ключам. Торговые кампании нужно будет бить по категориям, как как ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
6 лет назад
Доволен сотрудничеством с Максимом, человек адекватный и положительный. Составили задание сразу и работали четко по схеме. Мелкие корректировки и проект готов!
Ответный отзыв
Работал с Виталием первый раз и в итоге полностью доволен результатом. Лендинг получился очень красивый, легкий для восприятия. Виталий хорошо умеет слушать заказчика, работает до последнего замечания, предлагает свои варианты. По срокам наш проект немного затянулся, но здесь есть и наша вина – мы сами изначально неверно оценили объем работ, но в результате получили замечательный лендинг. Цены на работы у Виталия существенно ниже, чем у его конкурентов, но качество от этого не страдает, так как человек работает на совесть и дорожит своей репутацией. Однозначно, следующие работы будем заказывать у Виталия! Я рекомендую!