Работал с Виталием первый раз и в итоге полностью доволен результатом. Лендинг получился очень красивый, легкий для восприятия. Виталий хорошо умеет слушать заказчика, работает до последнего замечания, предлагает свои варианты. По срокам наш проект немного затянулся, но здесь есть и наша вина – мы сами изначально неверно оценили объем работ, но в результате получили замечательный лендинг. Цены на работы у Виталия существенно ниже, чем у его конкурентов, но качество от этого не страдает, так как человек работает на совесть и дорожит своей репутацией. Однозначно, следующие работы будем заказывать у Виталия! Я рекомендую!