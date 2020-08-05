Перевод En-Ru/Ru-En

Меня зовут Марина. Я являюсь дипломированным переводчиком английского языка. В данной сфере уже более 6 лет и имею опыт работы с различными текстами. В основном выполняю следующие виды переводов: технический, медицинский, психология, туризм, деловая переписка, субтитры, художественный.

Среди своих сильных сторон могу выделить пунктуальность и исполнительность, а также внимание к деталям, благодаря чему я выполняю свою работу качественно и к назначенному сроку.

Жду ваших откликов!