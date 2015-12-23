Запускаем таргетированную рекламу в социальных сетях, нужен высококлассный специалист для настройки и ведения рекламной кампании по инфобизнесу
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Платформа Open EDX. Серверную часть уже установили на хостинг (доступ на сервер скинем позже). Необходима настроить всю систему и сайт "под ключ", чтобы учителя могли размещать свои курсы для слушателей. В помощь у нас есть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Платформа Open EDX. Серверную часть уже установили на хостинг. Необходима настроить всю систему и сайт "под ключ" чтобы учителя могли заливать свои курсы. В помощь у нас есть сисадмин, чтобы потом ему передать все нюансы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Платформа Open EDX. Серверную часть уже установили на хостинг. Необходима настроить всю систему и сайт "под ключ" чтобы учителя могли заливать свои курсы. В помощь у нас есть сисадмин, чтобы потом ему передать все нюансы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад