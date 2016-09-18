mr-incredible

Делаю качественно и в срок!

Четкое аналитическое мышление, ответственность, коммуникабельность, инициативность. Отсутствуют вредные привычки.

Опыт в сфере веб-программирования (full stack): 3 года.

Навыки: HTML5, CSS3, JS, AJAX, WEBSOCKETS, BOOTSTRAP, WEBGL, PHP, MYSQL, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, кроссбраузерная вёрстка (адаптивная/респонсивная), владение английским языком.

Базовые знания: PYTHON, NODEJS.

Примеры работ: http://pa-consult.ru https://imeupravo.ru http://helppy.ru http://grandpie24.ru так же работал с сервисами E-bay (закрытый проект, создание уникальной CRM).