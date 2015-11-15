HTML Верстальщик
Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS3
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ jQuery
+ Современные методы разработки.
Оплата
+ Карта Приват
+ Webmoney
Контакты:
SKYPE: serg212194
E-MAIL: [email protected]
Портфолио
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HTML-верстка
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