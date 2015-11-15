mr-volevach

Сергей Волевач mr-volevach

 
29 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
HTML Верстальщик

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS3

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ jQuery

+ Современные методы разработки.

Оплата

+ ﻿Карта Приват

+ ﻿Webmoney

Контакты:

SKYPE: serg212194

E-MAIL: [email protected]

VK: http://vk.com/sergey_volevach

HTMLjQuery
Портфолио
HTML-верстка
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