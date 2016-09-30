Переводчик с английского языка (eng > rus; rus > eng). Статьи, интервью, документация, договоры, веб-сайты, реклама
Активный молодой переводчик с международным сертификатом и опытом работы.
Помимо профессионального образования переводчика имею высшее гуманитарное образование (Исторический факультет МГУ).
Делаю переводы по различным темам:
- веб-сайты
- техническая документация
- описания проектов / истории брендов / бизнес-планы
- презентации
- инструкции
- договоры и юридические документы
- статьи широкого круга тем
- интервью
- документация специальных отраслей: медицина, строительство, архитектура, финансы, энергетика, консалтинг, аудит и инвентаризация, образование
- рекламные тексты
- материалы для международных тендеров
- научные статьи и аннотации
- личные резюме
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