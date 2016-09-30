mr-walter

Павел mr-walter

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводчик с английского языка (eng > rus; rus > eng). Статьи, интервью, документация, договоры, веб-сайты, реклама

Активный молодой переводчик с международным сертификатом и опытом работы.

Помимо профессионального образования переводчика имею высшее гуманитарное образование (Исторический факультет МГУ).

Делаю переводы по различным темам:

  • веб-сайты
  • техническая документация
  • описания проектов / истории брендов / бизнес-планы
  • презентации
  • инструкции
  • договоры и юридические документы
  • статьи широкого круга тем
  • интервью
  • документация специальных отраслей: медицина, строительство, архитектура, финансы, энергетика, консалтинг, аудит и инвентаризация, образование
  • рекламные тексты
  • материалы для международных тендеров
  • научные статьи и аннотации
  • личные резюме
Оперативно отвечаю с 8:00 до 00:00 по МСК. Выполняю срочные заказы в течение нескольких часов.
Переводы
нет отзывов
$2/час
от 2 часов
нет рейтинга