Переводчик с английского языка (eng > rus; rus > eng). Статьи, интервью, документация, договоры, веб-сайты, реклама

Активный молодой переводчик с международным сертификатом и опытом работы.

Помимо профессионального образования переводчика имею высшее гуманитарное образование (Исторический факультет МГУ).

Делаю переводы по различным темам:

веб-сайты

техническая документация

описания проектов / истории брендов / бизнес-планы

презентации

инструкции

договоры и юридические документы

статьи широкого круга тем

интервью

документация специальных отраслей: медицина, строительство, архитектура, финансы, энергетика, консалтинг, аудит и инвентаризация, образование

рекламные тексты

материалы для международных тендеров

научные статьи и аннотации

личные резюме

Оперативно отвечаю с 8:00 до 00:00 по МСК. Выполняю срочные заказы в течение нескольких часов.