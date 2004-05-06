mr1chzhan

Илья Чжан mr1chzhan

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
немного о себе:

Я билингв, китайский язык изучил в Китае, пока проживал там. После переезда в Россию стал заниматься переводческой деятельностью.

Мой опыт:

1. Кафе китайской национальной кухни (перевод документов, составление и перевод меню, осуществление перевода для коммуникации между китайскоговорящими и русскоговорящими сотрудниками).

2. Волонтерство в городе Калининград (переговоры по телефону, встреча и сопровождение гостей из КНР).

Переводы
нет отзывов
$4/час
от $15от 5 дней
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