немного о себе:

Я билингв, китайский язык изучил в Китае, пока проживал там. После переезда в Россию стал заниматься переводческой деятельностью.



Мой опыт:



1. Кафе китайской национальной кухни (перевод документов, составление и перевод меню, осуществление перевода для коммуникации между китайскоговорящими и русскоговорящими сотрудниками).



2. Волонтерство в городе Калининград (переговоры по телефону, встреча и сопровождение гостей из КНР).