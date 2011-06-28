Василенко Андрей Николаевич
Кременчуг, ул. Тельмана 35, кв.28
моб.:+380936346607
e-mail: [email protected]
Цель: получение удаленного проекта или вакансию на должность HTML-верстальщик
Опыт работы:
2009-нас.вр.- html-верстальщик.
Выполнение обязанностей:
-html-верстальщик;
-не сложные дизайны;
-верстальщик PSD-макетов.
Образование:
2005-2008- Высшее Профессиональное Училище #7 города Кременчуга
Специальность: Електрогазосварщик; електросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.
Знания и навыки:
-HTML, CSS, ХHTML;
-JavaScript, PHP, JQuery-базовые;
-ПК и Windows-на уровне пользователя;
-Свободная работа с пакетом MS Office;
-кроссбраузерная верстка;
-понимание принципов построение сайтов;
-нарезка дизайн-макетов сайта;
-иностранные языки:английский(начальный уровень).
Дополнительная информация: коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность
‚ внимательность‚ исполнительность.