mrAsnow

Андрей mrAsnow

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
HTML-верстальщик

Василенко Андрей Николаевич

Кременчуг, ул. Тельмана 35, кв.28

моб.:+380936346607

e-mail: [email protected]

Цель: получение удаленного проекта или вакансию на должность HTML-верстальщик

Опыт работы:

2009-нас.вр.- html-верстальщик.

Выполнение обязанностей:

-html-верстальщик;

-не сложные дизайны;

-верстальщик PSD-макетов.

Образование:

2005-2008- Высшее Профессиональное Училище #7 города Кременчуга

Специальность: Електрогазосварщик; електросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.

Знания и навыки:

-HTML, CSS, ХHTML;

-JavaScript, PHP, JQuery-базовые;

-ПК и Windows-на уровне пользователя;

-Свободная работа с пакетом MS Office;

-кроссбраузерная верстка;

-понимание принципов построение сайтов;

-нарезка дизайн-макетов сайта;

-иностранные языки:английский(начальный уровень).

Дополнительная информация: коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность

‚ внимательность‚ исполнительность.